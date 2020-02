Fußball : West gewinnt das Derby beim MSV

Dino Salkovic (SC West) kommt im Strafraum zum Schuss, Maximilian Nadidai (MSV Düsseldorf) kann nicht mehr ­eingreifen. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH

Schwarz-Weiß 06 siegt gegen den Tabellenfünften sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf der Landesliga.

MSV Düsseldorf - SC West 1:3 (1:0). (dm) Die rund 100 Zuschauer an der Heidelberger Straße sahen zwei komplett unterschiedliche Hälften in dem Stadtderby. Im ersten Durchgang gaben die Gastgeber den Ton an. Fabian Schürings gelang nach einem Zuspiel von Ahmet Gülmez das frühe 1:0 (8.). „Wir haben versäumt, das 2:0 und 3:0 nachzulegen, der Gegner war noch gar nicht im Spiel und ungeordnet“, ärgerte sich der MSV-Trainer Deniz Aktag. Auch sein Gegenüber, Marcel Bastians vom SC West, gab unumwunden zu: „In der ersten Hälfte haben wir richtig schlecht gespielt.“ Nach der Pause, so Bastians, sei sein Team deutlich besser aufgetreten. Jonas Schulte unterlief ein Eigentor zum 1:1 (48.). „Der Ausgleich war zu dem Zeitpunkt etwas glücklich“, konstatierte Bastians. Durch eine Einzelleistung von Nico Stillger ging der SC West in Führung (71.). Marco Lüttgen schloss einen Konter zur Entscheidung ab - 1:3 (80.).

VfB Solingen - Rather SV 0:2 (0:1). (dm) Der Rather SV ist mit einem Arbeitssieg aus der Winterpause gestartet. Beim Tabellenletzten VfB Solingen setzten sich die Schwarz-Weißen mit 2:0 durch und konnten damit den Anschluss an das Führungstrio der Landesliga halten. „Aufgrund der Spielanteile geht der Sieg völlig in Ordnung“, resümierte Raths Trainer Andreas Kusel, der jedoch auch einräumte: „Man hat gesehen, dass noch nicht alles rundläuft, wir sind aber auf einem gutem Weg.“ In manchen Situation habe seinen Schützlingen noch etwas die Physis gefehlt. Kusel betonte jedoch: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, es macht Mut für die nächsten Wochen.“ Überschattet wurde der Auswärtssieg jedoch durch die schwere Verletzung von Jonas Schneider, der nach einem Zweikampf nicht weiterspielen konnte. Der Stürmer musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Für ihn kam Ibrahim Dogan in die Partie, der den Sieg mit dem 2:0 sicherte (59.).