Handball : Angermunder Handballer verlieren

Erste und zweite Mannschaft kassieren im Abstiegskampf klare Niederlagen.

Die Mannschaft von Trainer Julian Duval kam in der Gladbacher Jahnhalle gut in die Partie und konnte sogar mit drei Toren Vorsprung in Führung gehen. „Doch dann ließ bei uns die Konsequenz im Angriff und in der Verteidigung nach“, erklärte Angermunds Trainer, warum das Heimteam zur Pause mit drei Toren vorne lag. „Die Abwehrleistung wurde dann in der zweiten Hälfte besser, und wir ließen nur noch 13 Gegentore zu. Dafür vergaben unsere Stürmer rund ein Dutzend hundertprozentige Torchancen. Das war viel zu viel, um so eine clevere Mannschaft wie Borussia schlagen zu können“, beschrieb Duval den weiteren Spielverlauf. Hiobsbotschaft für den Trainer: Der TVA muss bis zum Saisonende im Kampf gegen den Abstieg auf den von der SG Ratingen gekommenen erfahrenen Marco Bauer verzichten. Eine Knieverletzung zwingt ihn dazu.