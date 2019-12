Handball : TV Angermund kassiert vierte Niederlage in Folge

Der Handball-Oberligist kassiert bei der SG Langenfeld II die vierte Niederlage in Folge. Die Reserve des TVA verliert zum ersten Mal.

(hinz) Mit 19:25 gab es für den Handball-Oberligisten TV Angermund bei der SG Langenfeld II bereits die vierte Niederlage in Folge. Nur in kleiner Besetzung angetreten, schwächten zwei Rote Karten (zehnte Minute gegen Nils Thanscheidt und 30. Minute gegen Julian Duval) die Gäste zusätzlich. Doch sie kämpften sich nach einem 3:8-Rückstand bis zur Halbzeit wieder auf 13:16 heran. In der 45. Minute lagen sie weiterhin nur mit drei Treffern hinten (14:17), ließen aber die große Möglichkeit aus, in doppelter Überzahl der Partie noch einmal eine Wende zu geben. Dabei verwarfen sie einen Sieben-Meter-Strafwurf. Stattdessen zogen die Mülheimer in dieser Phase auf 22:16 davon.