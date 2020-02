Tischtennis : Duell der Publikumslieblinge

Ein Bild vom Hinspiel: Da unterlag der Ex-Borusse Michael Maze (rechts) Timo Boll. Die Fans hoffen auf eine Neuauflage des Spiels in Düsseldorf. Foto: RP/Matthias Ernst

Das Rückspiel der Champions-League zwischen Borussia und Roskilde ist auch das Duell zwischen Timo Boll und Michael Maze.

Die Spannung könnte ganz schnell raus sein aus der Partie. Das Hinspiel der Tischtennis Champions League Viertelfinal-Begegnung der Borussia mit den Dänen vom Roskilde BTK hat der deutsche Rekordmeister mit 3:0 gewonnen und dabei lediglich drei Sätze abgegeben. So genügt den Düsseldorfern beim Rückspiel am heutigen Donnerstag (19 Uhr, ARAG CenterCourt, Ernst-Poensgen-Allee 58) der Gewinn von vier Sätzen oder eines Einzels zum Erreichen der Vorschlussrunde. „Natürlich wollen wir das gesamte Spiel gewinnen. Mannschaftssiege sind immer gut für das Selbstvertrauen. Trotz der guten Ausgangsposition werden wir das Spiel sehr ernst nehmen. Wir lassen und auf keine Rechenspiele ein“, erklärt Borussia-Manager Andreas Preuß. Darum tritt der fünfmalige Champions League-Sieger auch mit Timo Boll (Weltrangliste 11) an. „Timo wird spielen“, bestätigt Preuß.