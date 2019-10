Handball : Mettmann gegen Angermund ist Dramatik pur

Auch Tim Kohl (am Ball) kehrt in den Kader des TV Angermund zurück.

Angermund In der Handball-Oberliga geht es für den Tabellendritten Mettmann Sport im Heimspiel gegen den -zehnten TV Angermund um wichtige Punkte für beide Mannschaften. Die Hausherren im Herrenhaus haben ihren Kader verjüngt und setzen auf Tempo, die Gäste haben zumindest etwas weniger Personalsorgen als zuletzt.

Immer, wenn der TV Angermund auf den Erzrivalen Mettmann Sport trifft, dann ist schon im Vorfeld pure Dramatik angesagt. So am Samstag im Mettmanner Herrenhaus (17.30 Uhr), es geht um wertvolle Handball-Oberliga-Punkte. Die Hausherren sind mit drei beachtlichen Siegen glänzend in die Saison gestartet, stolperten aber zuletzt in Homberg, und der TVA holte aus den letzten beiden Spielen drei Punkte. Der ist nach seinem Fehlstart (zwei Niederlagen) Zehnter, Mettmann liegt nach oben hin von Rang drei aus in bester Lauerstellung.