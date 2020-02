Tischtennis : Borussia feiert Heimsieg in der Fremde

Die Tischtennis-Profis gewinnen das nach Bayern ausgelagerte Bundesliga-Spiel gegen Bad Königshofen mit 3:1.

War das jetzt der erste Heimsieg der Borussia über den TSV Bad Königshofen in der Tischtennis-Bundesliga? Oder war der 3:1-Sieg in einer Begegnung, die die Düsseldorfer an die Veranstaltergemeinschaft FC Maxhütte-Haidhof und TB/ASV Regenstauf in die Oberpfalz abgetreten hatten, ein Auswärtsspiel? „Es hat sich wie ein Auswärtsspiel angefühlt“, sagte Borussia-Spitzenspieler Timo Boll. Wohl auch, weil TSV-Topakteur Bastian Steger nur 59 Kilometer von Haidhof entfernt geboren wurde und demzufolge viele seiner Verwandten, Freunde und Fans zur TTBL-Begegnung pilgerten und dort die „Gäste“ anfeuerten.