Handball : Angermund verpasst Überraschung

Die Handballer des TVA unterliegen gegen Wuppertal nach 7:1-Führung mit 20:29.

Mit einem Punkt (26:26) musste sich der TV Angermund II in der Landesliga gegen den Vorletzten DJK Altendorf begnügen. Auch der TVA II war mit 5:1 gut in die Partie gekommen. „Anschließend haben wir jedoch aufgehört Handball zu spielen, haben in der Deckung nicht mehr dagegengehalten und sind vorne nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen“, sagte Spielertrainer Peter Mentzen. Dennoch hatten die Gastgeber bis zur Pause weiterhin mit 13:12 knapp die Nase vorn. Erst in der 56. Minute gelang Altendorf per Siebenmeter die erste Führung zum 24:23. Fortan blieb es bis zum Ende eng. „Ich kann lediglich damit zufrieden sein, dass wir trotz einer bescheidenen Leistung noch einen Punkt bekommen haben“, so Mentzen.