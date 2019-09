Handball : Erster Erfolg für den TV Angermund

Angermund Die Handballer ziehen nach einem dramatischen 30:29-Sieg über Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach ins Pokal-Viertelfinale ein. Nun wollen sie am Samstag die ersten Oberliga-Punkte in dieser Saison einfahren, es geht zu Aufsteiger HSG Hiesfeld/Aldenrade.

Martin Paukert strahlte. „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, freute sich der Mittelmann des TV Angermund, dem ein glänzendes Spiel gelang daheim gegen Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale des HVN-Pokals. Sein TVA gewann die dramatische Pokalschlacht 30:29 (16:13) und dann meinte der 33-Jährige: „So müssen wir auch am Samstag in Hiesfeld spielen. Dann sollen die ersten Liga-Punkte her. Unbedingt.“ Im Pokal-Viertelfinale treffen seine Angermunder am 15. November daheim auf die HG Remscheid, den Regionalliga-Aufsteiger.

Am Samstag soll nach den beiden Auftaktniederlagen beim Neuling HSG Hiesfeld/Aldenrade endlich ein Oberliga-Erfolg her (17.30 Uhr in Dinslaken). Die Gastgeber sind Siebter, 2:2 Punkte, beim Auftakt ließen sie dem Mitaufsteiger TSV Aufderhöhe keine Chance, was auf eine gewisse Heimstärke hindeutet. „Wir fahren jedenfalls mit einem positiven Gefühl dorthin“, sagt Trainer Eric Busch. „Der Pokalsieg hat uns, davon gehe ich erst einmal aus, viel Selbstvertrauen gegeben. Klar, Hiesfeld ist Aufsteiger, besonders heiß auf dieses Heimspiel und will schnellstens die Liga sichern. Aber darauf sind wir eingestellt.“ Torwart Matthias Jakubiak ist wieder dabei (zuletzt krank), der junge Tom Bartmann kann sich damit auf die Landesliga-Reserve konzentrieren, und bis auf die vielen Dauerverletzten (Gensch, Thanscheidt, Plöger, Behmer, van Wesel) wird Bestbesetzung geboten. Busch glaubt derzeit nicht, dass er Reservespieler benötigt.