Fußball, Kreisliga : SV Bergfried erhält eine Lehrstunde

Rhein-Wupper Der Kreisligist unterliegt dem Spitzenreiter aus Köln 2:8. Im Kreis Solingen feiert der BVBN in der Aufstiegsrunde indes einen souveränen 5:0-Erfolg gegen Haan.

Fußball-Krei sliga A Köln: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC Hitdorf 3:0 (1:0). Bereits nach fünf Minuten kassierten die Gäste den Rückstand. „Wir haben uns danach einige Chancen herausgespielt und hätten den Ausgleich erzielen müssen. Leider waren wir zu ungenau im Abschluss“, sagte Co-Trainer Sven Ewert. So kam es, wie es kommen musste: In der Schlussphase konterten die Gastgeber den weit aufgerückten SCH aus und erzielten das 2:0 sowie das 3:0.

SV Schlebusch II – Türk Genc 2:0 (2:0) . Dank einer konzentrierten Leistung setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Treubmann gegen den direkten Konkurrenten aus Köln durch und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Yannick Prenn war mit seinen beiden Toren der Mann des Tages. „Der Sieg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können“, sagte Treubmann und verwies auf einen verschossenen Elfmeter sowie weitere gute Möglichkeiten. SV Bergfried Leverkusen – Spielvereinigung Rheindörfer Nord 2:8 (0:4). Der Tabellenführer zeigte den Steinbüchelern klar die Grenzen auf. „Das war guter Anschauungsunterricht und wir haben gesehen, wie man spielen kann. Ich hoffe, dass wir das als Beispiel nehmen“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Zum Seitenwechsel war das Aufeinandertreffen bereits entschieden. Bis zum 0:8 hatten die Gastgeber nicht den Hauch einer Chance, erst in der Schlussphase verwandelte Torsten Sperlich einen Foulelfmeter. Moritz Blumenthal gelang der zweite Ehrentreffer.

Kreisliga A Solingen Aufstiegsrunde: BV Bergisch Neukirchen – SSVg 06 Haan 5:0 (0:0). Die Neukirchener bleiben nach dem deutlichen Erfolg oben dran. „In der ersten Halbzeit haben wir uns noch schwergetan. Nach der Pause ist bei uns erst der Knoten geplatzt“, resümierte Trainer Michael Czok. Mirco Schröder (47.) und Michael Mollek (51./55.) stellten die Weichen auf Sieg, in der Schlussphase erhöhten Daniel Mücke (84.) und Andre Brandenburg (90.). Zudem entschärfte Torhüter Maximilian Kretzschmar noch einen Strafstoß.

TSV Solingen II – SSV Lützenkirchen 3:3 (0:1). Nach dem 1:3-Rückstand konnten die Lützenkirchener froh sein, noch etwas Zählbares mitgenommen zu haben. Simon Klünsch brachte die Gäste noch in der 23. Minute in Führung, doch zwischen der 50. und 73. Minute kassierten die Lützenkirchener drei Gegentore. Enrico Albanese (78.) und Pascal Giesa (90.) sorgten für die Punkteteilung.