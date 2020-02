Fußball : RSV nach Platzverweisen chancenlos

Rath kassiert die beiden ersten Gegentore beim 1:4 gegen den MSV in Unterzahl.

MSV Düsseldorf - Rather SV 4:1 (0:0). (dm) Der MSV Düsseldorf bleibt Angstgegner des Rather SV: Wie schon im Hinspiel – damals mit 2:1 – setzte sich das Team von Trainer Deniz Aktag auch im Rückspiel nach einer turbulenten Schlussphase durch und gewann am Ende in zweifacher Überzahl noch deutlich. Im ersten Durchgang lieferten sich beide Seiten ein ausgeglichenes Derby. „Beide hätten in Führung gehen können, das Unentschieden war gerechtfertigt“, bilanzierte Aktag. Sein Gegenüber und Kumpel Andreas Kusel konstatierte: „Die erste Hälfte war noch völlig in Ordnung, aber da hat man schon gemerkt, dass wir keinen Zugriff im Zentrum hatten“. Nach dem Seitenwechsel stellte Kusel sein System um, ließ sein Team höher pressen und attackieren. Spielentscheidend waren letztlich die beiden Platzverweise gegen den Rather SV. Kusel ärgerte sich über die Platzverweise „durch zwei unnötige Foulspiele an der Außenlinie und am Mittelkreis durch zwei erfahrene Spieler“. Ibrahim Dogan (60.) und Niklas Wesseln (76.) mussten vorzeitig in die Kabine. In Überzahl erzielte Isaac Kang das 1:0 für den MSV (76.). „Er hat ein Riesenspiel gemacht“, lobte Aktag und konstatierte: „Die Überzahl konnten wir im Zentrum ausnutzen, Rath hatte keinen Zugriff mehr.“ Nach dem zweiten Platzverweis erhöhten Fabian Schürings (83.) und der kurz zuvor eingewechselte Zakaria Abdoun (89.) auf 3:0. Marco Gatzke gelang das 3:1 (89.), doch abermals Abdoun sorgte für die endgültige Entscheidung (90.+1). Deniz Aktag freute sich über den Erfolg, betonte aber auch: „Ich bin erst glücklich, wenn wir eine Serie starten.