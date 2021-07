Hochwasser in Düsseldorf : 57-Jähriger starb in seiner Souterrain-Wohnung

Foto: Krebs, Andreas (kan) 57 Bilder Starkregen und Unwetter in Düsseldorf – Straßen und Keller stehen unter Wasser

Düsseldorf Am Freitagmorgen ist die Feuerwehr nach dem Hochwasser in Düsseldorf weiter im Dauereinsatz. In Vennhausen wurde am Donnerstagabend der Leichnam eines 57 Jahre alten Mannes in dessen Souterrainwohnung gefunden.

Das Hochwasser in Düsseldorf hat wohl ein Todesopfer gefordert: Am Donnerstagabend fanden Einsatzkräfte einen 57 Jahre alten Mann in Vennhausen tot auf. Die Todesursache werde zwar noch untersucht, die Einsatzkräfte gehen aber davon aus, dass der Mann in seiner Souterrainwohnung ertrank. Nachbarn hatten sich bereits um den Mann gesorgt.

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, war die Wohnung bereits fast vollständig vollgelaufen, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte pumpten darum zunächst die Wohnung leer. „Wir konnten dann leider nur noch den Leichnam bergen“, sagt der Sprecher.