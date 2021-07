Umnutzung von Schloss Kalkum : Ins Schloss sollen Eigentumswohnungen

Düsseldorf Der neue Käufer hat nun seine Pläne für Schloss Kalkum vorgestellt und will diese mit dem Denkmalamt weiter entwickeln. Noch gibt es aber Ärger darüber, wem das Schloss zurzeit gehört.

Die Prinz von Preussen Grundbesitz AG mit Sitz in Bonn und Berlin ist der neue Käufer von Schloss Kalkum. Das Unternehmen hat sich seit 20 Jahren auf die Umwidmung und die Sanierung von Industriedenkmälern, historischen Quartieren und Gebäuden in Wohnräume spezialisiert. Die Gesellschaft hat beispielsweise schon die Schultheiss-Brauerei in Berlin in Wohn- und Gewerbeeinheiten umgewandelt und die alten Kornspeicher in Potsdam in Lofts umgebaut. Auch schlossähnliche Anlagen waren unter den Projekten, wie das ehemalige Internatsgebäude „Kaiserin-Augusta-Stift“ in Potsdam. In Düsseldorf wurde in der Roßstraße ein ehemaliges Versicherungsgebäude, das allerdings nicht unter Denkmalschutz stand, in das Wohngebäude „Arion 76“ umgewandelt.