Sport in Düsseldorf : Auf diesen Bolzplätzen gibt es Tipps von den Profis

Düsseldorf Ein bisschen verspätet startet die Saison, wegen Corona war es eine ganze Zeit lang nicht möglich, in größeren Gruppen im Freien Sport zu machen. Jetzt aber starten die Profis durch und besuchen 15 Boltzplätze im gesamten Stadtgebiet.

(nika) Die Bolzplatzhelden der Bürgerstiftung Düsseldorf sind in ihre neunte Saison gestartet. Auf 15 Bolzplätzen in der Stadt bekommen Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren die Möglichkeit, sich mehr zu bewegen. Sie lernen aber auch Werte wie Fairness, Rücksichtnahme, soziales Verhalten und Teamgeist. „Unterstützt wird das Training seit der ersten Saison von ehemaligen Fußballprofis der Fortuna und weiteren engagierten Trainern“, sagt Projektleiter Heribert Eisenburger. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die bisher noch in keinem Sportverein aktiv sind. Und das sind die Termine: