Schulministerium erlaubt Klassenfahrten unter Auflagen : Eltern setzen bei Kursfahrten-Streit auf neue Schulleitung

Auch London ist ein Ziel, das viele Kursfahrten normalerweise ansteuern. Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Die Schulpflegschaft des Benrather Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums versteht den Zeitpunkt der Verschiebung nicht. Das Schulleitungsteam hatte die Verlegung der Klassenfahrten kurz vor den Sommerferien ohne Rücksprache mit Eltern und Schülern auf Anfang 2022 verschoben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Die Einschätzung des Schulleitungsteams des Benrather Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums, dass nach einem ausführlichen Schreiben vom 24. Juni an die Eltern und Schüler die darin geäußerten Argumente für die Verschiebung von Kassenfahrten „von der großen Mehrheit nachvollzogen werden konnten“, kann Pflegschaftsvorsitzender Axel Görlitz so nicht nachvollziehen. Das letzte Schreiben vom kommissarischen Schulleiter Raphael Flaskamp, der noch bis Monatsende dieses Amt versieht, und seinem Stellvertreter Michael Kleinheider hätten Eltern und Schüler wegen der Kürze der Zeit zum Start der Sommerferien und weil man nun auf die neue Schulleitung setzt, nicht mehr kommentieren wollen, weil das aus ihrer Sicht keinen Sinn mehr gehabt hätte. „Wir werden jetzt nach den Sommerferien sofort den Kontakt suchen“, sagte Görlitz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was viele Eltern und Schüler des Gymnasiums ärgert ist, dass die Schulleitung so kurz vor den Ferien und ohne Einbeziehung der Elternpflegschaften oder der Schüler entschieden hatte, dass die Fahrten wegen der nach wie vor unklaren Lage der Corona-Pandemie vom Oktober auf Anfang 2022 verschoben werden sollten. „Wir haben den Zeitpunkt dieser Absage nicht verstanden“, sagt Görlitz. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass das Ministerium Fahrten derzeit erlaubt, wenn ausreichende Hygienekonzepte vorliegen. Görlitz: Es gehe den Eltern nicht darum, dass die Fahrten auf Biegen und Brechen durchgesetzt würden, sondern nach gemeinsamen Gesprächen, in denen natürlich über die gesundheitlichen Aspekte und auch die Haftung bei entstehenden Kosten gesprochen werden müsste.

In einer Mail der Elternvertreter der Jahrgangsstufe Q1, die direkt nach der Anweisung der Verschiebung an die Schulleitung geschrieben wurde und die nach Angaben von Görlitz zwei Drittel der Eltern mitunterzeichnet hätten, heißt es „Wir möchten mit Nachdruck unser Befremden zum Ausdruck bringen, dass diese Entscheidung ohne jegliche vorherige Beratung, weder mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern als Betroffene, noch mit uns Eltern zustande gekommen ist. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Zum 1. August soll es eine Nachfolge an der Spitze der Schule geben. Nachdem Barbara Maerker die Schule überraschend in den Sommerferien 2020 verlasen hatte, gab es eine kommissarische Lösung. Raphael Flaskamp leitete die Schule zuletzt neben seiner Leitung des Gerresheimer Gymnasiums.

Auch die gesamte Schulpflegschaft hat sich per Mail an Raphael Flaskamp und Michael Kleinheider vom 17. Juni hinter die betroffenen Eltern und Schüler gestellt: „Wir möchten Sie ausdrücklich dazu auffordern, die Entscheidung über die Durchführung der Kursfahrten zu verschieben und im kommenden Schuljahr der neuen Schulleitung zu überlassen. Wir gehen davon aus, dass dann eine fundiertere Einordnung der Pandemiesituation möglich ist und auch neue Regelungen des Schulministeriums zu Kursfahrten vorliegen werden.“ In dem Schreiben vom 24. Juni an die Schulgemeinde bleibt das Schulleiterteam aber bei seiner Entscheidung.