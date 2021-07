Aufräumen in Düsseldorf : So plant die Awista ihren Großeinsatz am Samstag

So plant die Awista ihren Großeinsatz am Samstag

Aufräumen in Düsseldorf

In Teams mit vier Mitarbeitern wird die Awista unterwegs sein. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Vom Starkregen betroffene Haushalte können sich für eine Sonderaktion der Awista anmelden. Sie plant einen Einsatz mit Freiwilligen und auch Leihfahrzeugen, den es so noch nie gab.

Die Awista hat einen Großeinsatz angekündigt, bei dem am Samstag von 8 bis 15 Uhr im gesamten Stadtgebiet durch den Starkregen entstandener Sperrmüll eingesammelt wird. Anmeldungen nimmt das Servicecenter unter der Telefonnummer 0211/830 99099 entgegen.

Die Aktion erreicht eine Dimension, die für das Unternehmen laut Awista-Sprecher Ralf Böhme neu ist. „Wir werden mit 20 Fahrzeugen in der ganzen Stadt unterwegs sein. Viele Freiwillige aus der Müllabfuhr haben sich bereit erklärt mitzumachen.“ Außerdem müssten noch Fahrzeuge geliehen werden, von einigen normalen Müllwagen würden zudem die Schüttungen abgebaut, um sie ebenfalls nutzen zu können. Denn eigentlich verfüge die Awista nicht über so viele Sperrmüll-Transporter. Hinzu komme, dass der reguläre Sperrmüll sowieso die ganze Woche über auch ohne Überschwemmungen ausgebucht sei, und deshalb vor allem am Wochenende mit zusätzlichen Kräften die Schäden des Unwetters beseitigt werden könnte.