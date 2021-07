Bauprojekt für Künstler : Große Pläne für den Malkasten

Düsseldorf Die Neubauten im Park schaffen Ausstellungsmöglichkeiten für Großformate. Die Kosten belaufen sich auf 2,1 Millionen Euro. Die muss der Künstlerverein nicht selber aufbringen.

Der Malkasten-Park wird bald noch attraktiver, denn der Künstlerverein erhält dort erstmals richtige Ausstellungsräume. Die Anbauten im Park, die sogenannten Annexbauten, werden dafür nun abgerissen. Sie stehen nicht unter Denkmalschutz, ihre Sanierung wäre nach den Worten von Architekt Thomas Beucker nicht machbar gewesen, da diese nach den Vorschriften eines Neubaus hätte geschehen müssen. „Das wäre nie einzuhalten gewesen“, so Beucker. Das Parkhaus in den Annexbauten, in dem regelmäßig Ausstellungen stattfanden, sei innen mit Rigips verkleidet, aber hinter diesen Wänden „genauso katastrophal“ wie die restliche Bausubstanz.