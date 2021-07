Leben in Düsseldorf : Billard, Kochen und Videospiele für Jugendliche

Düsseldorf Seit einigen Wochen hat die Jugendfreizeiteinrichtung an der Theodor-Litt-Straße geöffnet. Wegen der Pandemie ist das Angebot noch etwas eingeschränkt, aber es soll größer werden. Eine Eröffnungsfeier muss aber noch warten.

Mit Pizzateig kennen sich Fabian und Jannik aus. Die beiden Jungs (elf und 13 Jahre alt) stehen in der Küche der Jugendfreizeiteinrichtung an der Theodor-Litt-Straße und rollen die etwas widerspenstige und zähe Masse auf einem Ofenblech aus. „Da am Rand fehlt noch Teig“, sagt Fabian und Jannik bemerkt: „Und in der Mitte ist noch ein Loch.“ Die beiden Freunde haben viel Spaß in der Küche, viele Tipps kriegen sie von Sozialpädagoge Leon. „Der ist echt ein cooler Typ“, finden die Jungen gut gelaunt und fügen hinzu: „Seit die Freizeiteinrichtung hier geöffnet ist, kommen wir jeden Tag her.“

Zurzeit ist die Jugendfreizeiteinrichung Teil der Düsselferien, erklärt Thomas Zass. In den ersten zwei Wochen waren Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen da, es folgten die 12 bis 16-Jährigen, ab 2. August haben die Sechs bis Zwölfjährigen Vorrang. Nach Ende der Ferien, so erläutert Thomas Zass, ist das Haus dienstags bis freitags von 16 bis 21 Uhr geöffnet sowie samstags von 15 bis 20 Uhr. Montags ist Gruppentag für Teilnehmer an Treffen mit Musik, Tanz oder Kochen. Bleibt die Inzidenz der Corona-Infektionen niedrig, können auch bis 199 Kinder und Jugendliche gleichzeitig in die Einrichtung, die dann auch die Angebot auf der ersten Etage öffnet. Dort gibt es noch eine zweite Küche, einen gut ausgestatteten Fitnessraum mit Kraftgeräten und Hanteln sowie Spinningrädern und einer Tischtennisplatte. Auch ein Werkraum ist vorhanden und eine Werkstatt, in der die Pädagogen ihren jungen Besuchern wichtige beibringen wie das Flicken eines Fahrradschlauches. „Die Kinder und Jugendlichen lernen hier ganz spielerisch viel, was sie für ihre Selbstständigkeit im Leben brauchen“, sagt Zass. Weitere Pläne für die kommenden Wochen und Monate sind Fahrradausflüge in die Region, Filmabende, Konzerte und die Fertigstellung des Probenraumes, in dem junge Musizierende ihre Talente an Gitarre, Mikrofon oder Keyboard testen können.