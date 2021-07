Proteste gegen Freiflächenbebauung : Kritik an Bauplänen am Spee’schen Biotop

Rund 50 Bürger kamen zur Protestaktion, um ihren Unmut gegen die Baupläne der Kaiserswerther Diakonie zu demonstrieren. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Kaiserswerther Diakonie will ihre Angebote vergrößern und dazu neu bauen. Bürger befürchten dadurch zu große Eingriffe in die Natur und Verkehrsprobleme.

Von Julia Brabeck

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben Bürger auf ihre Kritik an einem geplanten Bauvorhaben aufmerksam gemacht. In Anlehnung an den Thesenanschlag von Martin Luther haben sie symbolisch ein Plakat mit ihren Wünschen und Forderungen am Diakoniegelände angebracht. Denn die Kaiserswerther Diakonie möchte mit Hilfe eines Wettbewerbes ein fast zehn Hektar großes Plangebiet entwickeln und dabei Freiflächen bebauen. Dabei geht es um das unmittelbar östlich an den Diakoniepark grenzende Grundstück „Am Himgesberg“ südlich des Zeppenheimer Weges. Dort sollen unter anderem Mitarbeiter-Wohnungen sowie Betreutes Wohnen entstehen, eine Teilfläche soll aber auch an einen Investor verkauft werden, um die eigenen Projekte finanzieren zu können. Dieser plant dort rund 440 Wohnungen.

Der CDU in der Bezirksvertretung 5 (BV) war das Plangebiet allerdings ein zu großer Eingriff in landschaftlich wertvolle Gebiete. Sie hält nur eine Bebauung entlang des Zeppenheimer Weges für sinnvoll. Kostenpflichtiger Inhalt Und auch die Grünen haben Kritik an dem Bauvorhaben geäußert, da es unter anderem zu nah an die dortigen Seen und das Spee’sche Biotop heranreicht und Frischluftschneisen zerstören würde. Die BV und der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS) fordern deshalb einen Schutzstreifen zwischen dem Baugebiet und den Seen.

Anwohner haben innerhalb weniger Tage mit einer Online-Petition rund 260 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Neben dem Naturschutz liegt ihnen auch der Erhalt des dörflich eigenständigen Charakters des Stadtteils am Herzen. Zudem befürchten sie einen „Kollaps der bereits stark belasteten Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur in Kaiserswerth, Kalkum und dem übrigen Düsseldorfer Norden“.