Selbsternten in Dormagen-Nievenheim : Entdecken, woher das Gemüse kommt

Nievenheim Familien nutzen das Gemüse-Selbsternte-Angebot von Simon Klein am Goldberger Hof nicht nur wegen des günstigen Preises: Sie entdecken gemeinsam die Herkunft des Gemüses und nehmen ein regionales Produkt mit nach Hause.

Jungbauer Simon Klein vom Goldberger Hof hat ein neues Angebot im Programm. Kunden können freitags, samstags und sonntags zu festen Zeiten zu einem Gemüsefeld kommen und selbst ihr frisches Gemüse direkt aus dem Boden ernten. Und das kommt bei der Kundschaft gut an. „Wir finden es gut, dass wir wissen, wo unser Gemüse herkommt“, sagen Tanita Tokarek und Tim Vonden aus Horrem. „Und für uns ist der Weg ja eh nicht so weit.“ Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen sind sie zum ersten Mal auf dem Feld.

Das Konzept ist so einfach wie genial. Simon Klein pflanzt das Gemüse an und kann es dann zum kleinen Preis wieder verkaufen. „Der Hauptkostenfaktor beim Gemüsekauf ist das Ernten“, sagt Klein. „Wenn ich in einer Stunde 15 Kilo Bohnen ernte, können Sie sich ja ausrechnen, wie sich mein Stundenlohn auf den Preis auswirkt.“ Dies wird auch deutlich, wenn man sich die Preisliste anschaut. Ein Kilo Bohnen kostet im Verkauf einen Euro. Wenn man sich selbst ein Kilo erntet, sind es sechzig Cent, also nur etwas mehr als die Hälfte. Aber das Konzept hat nicht nur preisliche Vorteile.