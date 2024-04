Über 200 Teilnehmer in Dormagen Kommunionkinder in der Gemeinschaft der Christen

In der katholischen Kirche in Dormagen wandten sich im vergangenen Jahr insgesamt 400 Mitglieder ab. Diesen Austritten stehen über 200 Kinder aus dem gesamten Dormagener Raum entgegen, denn die die feierten nun ihre Erstkommunion. Pfarrvikar Palimattam Poulose, der für Dormagen-Nord zuständig ist und mit dem unsere Redaktion gesprochen hat, findet die Entwicklung erfreulich, denn: „In einer Zeit, in der viele traditionelle Werte in Frage gestellt werden, kann die Erste Heilige Kommunion den Kindern eine feste Grundlage bieten und sie auf einen Weg des Glaubens und der Spiritualität führen.“ Es fördere auch die Gemeinschaft innerhalb der Kirche und stärke das Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Engagements für den Glauben. „Es ist wichtig, dass Kinder auch heute noch zur Kommunion gehen und sich der Glaubensgemeinschaft anschließen, da dies eine Möglichkeit bietet, den Glauben zu vertiefen und die spirituelle Entwicklung zu fördern.“