Politik in Dormagen Auch Rüdiger Westerheide verlässt die CDU

Dormagen · Der Aderlass in der CDU-Fraktion geht weiter. Rüdiger Westerheide ist seit fast zehn Jahren Ratsmitglied in Dormagen. Nun will er als Parteiloser weitermachen.

25.04.2024 , 12:00 Uhr

Rüdiger Westerheide ist seit zehn Jahren Ratsmitglied. Foto: CDU