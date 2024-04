Stadt schiebt Projekte in Delhoven, Nievenheim und Stadtmitte an 170 Wohnungen für Dormagen

Es waren nur noch abschließende formale Akte, die die Politiker in Planungs- und Hauptausschuss sowie abschließend im Stadtrat vollzogen, die aber gleichwohl von großer Bedeutung für die Stadt sind: Mit den Satzungsbeschlüssen von Bebauungsplanverfahren ist jetzt die Grundlage dafür gelegt worden, dass in den nächsten zwei, drei Jahren rund 70 neue Wohnungen in Nievenheim und Delhoven entstehen werden. Mehr noch: Im Beethovenquartier, wo es um noch mal rund 100 Wohneinheiten geht, erfolgt in Kürze der erste Baustart.