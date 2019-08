Am Sportplatz in Dormagen : Neuer Bolzplatz am Skatepark in Horrem hat nun robuste Tore

Neuer Bolzplatz am Skatepark in Horrem hat nun robuste Tore

Am Sportplatz in Dormagen

Auf dem neuen Bolzplatz am Skatepark in Horrem kann nun nach Herzenslust gekickt werden. Foto: Stadt Dormagen

Auf dem Sportplatz in Horrem gibt es einen neuen Skatepark. Aber auch Fußballer kommen auf ihre Kosten. Ab sofort können sie sich auf einem Kleinspielfeld mit zwei robusten Toren beim Kicken messen.

Ein besonderes Spaß-und-Sport-Angebot gibt es im Norden von Horrem vor dem Sportplatz des RS Horrem am Rudolf-Harbig-Weg: Wer in den Sommerferien skaten, kicken oder einfach entspannen möchte, ist im neuen Skatepark Horrem richtig. Dort kommen dank Pool, Rails und Rampen nicht nur Skater auf ihre Kosten. Ab sofort können sich auch Fußballer auf einem Kleinspielfeld mit zwei robusten Toren, die der Baubetriebshof der Technischen Betriebe Dormagen jetzt aufgestellt hat, beim Kicken messen. Außerdem steht ein Dirt-Park für trickreiche BMX-Fahrer zur Verfügung.

„Wir haben in Horrem jetzt eine einladende und abwechslungsreiche Anlage entwickelt, die für verschiedene Alters- und Nutzergruppen interessant ist“, sagt der städtische Sportservice-Leiter Swen Möser. Er ist sicher: „Ganz egal ob es um sportliche Aktivitäten geht oder einfach nur ein Treffpunkt zum Chillen gesucht wird – die Voraussetzungen sind ideal.“

Möser appelliert an die Vernunft und Umsicht der Nutzer sowohl der Skateranlage, des Dirt-Parks, des Bolzplatzes als auch der Gesamtanlage: „Damit der Park möglichst lange so erhalten bleibt, müssen die Nutzer mitziehen. Das bedeutet: Gern friedlich und ausgelassen feiern, aber keinen Dreck oder Scherben hinterlassen.“ Zudem sei Eigeninitiative gern gesehen. „Wir freuen uns über jeden, der mit anpackt, wenn es ans Aufräumen und Saubermachen geht“, so der Sportservice-Leiter.