Revierförster im Rhein-Kreis : Herr über 2500 Hektar Waldfläche

Rhein-Kreis Revierförster Johannes Kemper kümmert sich im Rhein-Kreis um ein zwar waldarmes, aber sehr artenreiches Gebiet. Aktuell kämpft er im Dormagener Stadtwald mit der Rußrindenkrankheit, einer Folge des Klimawandels.

Wenn Johannes Kemper durch den Dormagener Stadtwald spaziert, wird er oft angesprochen. „Kinder und Erwachsene stellen mir Fragen, etwa, warum Bäume gefällt werden müssen“, sagt der 28-Jährige. Dieser Wald ist eines von zahlreichen über den Rhein-Kreis verteilten Waldstücken, für das der seit Herbst 2018 im Amt eingesetzte Förster des Forstbetriebsbezirks Neuss verantwortlich ist. „Aufgrund von Niederschlagsarmut und erhöhten Temperaturen haben wir aktuell mit besonders vielen Schädlingen zu kämpfen“, sagt Kemper, der in Mühlheim an der Ruhr geboren ist und sich schon als Kind einen „grünen Beruf“ gewünscht hat.

„Nach einem Schulpraktikum bei einem Förster war mit klar, dass ich diesen Beruf von der Pike auf lernen wollte“, sagt Kemper, der heute in Neuss und damit im Zentrum seines Verantwortungsbereichs wohnt. So begann er 2011 seine Ausbildung zum Forstwirt und studierte anschließend Forstwirtschaften in Göttingen. „Die Rußrindenkrankheit, eine Folge von Hitze und Trockenheit, ist ein ziemlich neues Phänomen und befällt vor allem Bergahorn“, erklärt Kemper, und zeigt im Dormagener Stadtwald auf rund 45 Jahre alte, 20 Meter hohe Ahornbäume, deren Stämme mit großen schwarzen Rissen durchzogen und deren Kronen weitgehend kahl sind. „Befallene Bäume sterben innerhalb von Monaten ab und müssen gefällt werden.“ Zudem könne der schwarze Sporenstaub die Lungenbläschen angreifen, informiert Kemper.