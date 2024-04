Gute Unterhaltung in Dormagen Tork-Show: Kartenverkauf startet am Samstag um 0 Uhr

Der Kartenverkauf für die 17. Tork-Show am Freitag, 22. November, um 20 Uhr in der Kulturhalle Dormagen beginnt am kommenden Samstag, 27. April. Pünktlich ab 0 Uhr sind die Tickets über den Ticket-Shop dormagen.reservix.de (ohne www.) erhältlich. Darauf weist das städtische Kulturbüro als Veranstalter hin.