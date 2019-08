Dormagen und Rommerskirchen : Bürgerstiftungen für Engagement-Preis nominiert

Dormagen/Rommerskirchen Unter den 617 herausragend engagierten Menschen und ihren Organisationen, die bundesweit für den Deutschen Engagement-Preis nominiert wurden, kommen 128 aus Nordrhein-Westfalen, davon zwei aus dem Rhein-Kreis Neuss: Jürgen Peters für die Bürgerstiftung Dormagen – für ihre Projekte wie Dormagener Kunstkästen, Paralympics für Dormagener Kinder PaDoKi, das Bildungsprojekt „Fit für die Sekundarstufe I“ oder Anti-Cybermobbing-Aktionen an Schulen – und Eckart Roszinsky für die Bürgerstiftung Rommerskirchen – unter anderem für die Belieferung von rund 500 Grundschulkindern in den Wintermonaten zweimal wöchentlich mit Obst und Möhren, für den Azubi-Preis und die kulturelle Woche.

Gewinnen kann, wer in einer von fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“ die Fachjury am meisten überzeugt oder bei einer Online-Abstimmung im Herbst die meisten Stimmen erhält. Vorgeschlagen wurden die Nominierten von 210 Ausrichtern von Preisen für bürgerschaftliches Engagement, in beiden Fällen aus dem Rhein-Kreis vom Deutschen Stifterpreis.

Der Deutsche Engagement-Preis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Träger ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung. Anfang September wird eine Fachjury über die Preisträger in den fünf jeweils mit 5000 Euro dotierten Kategorien entscheiden. Die Online-Abstimmung über den Publikumspreis (10.000 Euro) findet vom 12. September bis zum 24. Oktober statt. Am 5. Dezember werden bei einer feierlichen Preisverleihung in Berlin die Gewinner bekannt gegeben.