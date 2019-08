Jungschütze aus Dormagen-Straberg : Johannes May für Bundesebene qualifiziert

Straberg Gut ein Vierteljahr, nachdem er die Würde des Prinzen im Bezirk Nettesheim im Bund der HIstorischen Deutschen Schützenbruderschaften errang, schnitt Johannes May von der St.-Hubertus-Bruderschaft Straberg jetzt auch beim Diözesanjungschützentag in Wachtberg-Adendorf überaus erfolgreich ab.

Dort trafen sich Prinzen und Prinzessinnen aus 31 Bezirken des Diözesanverbands Köln zum Kräftemessen. Bei strahlender Sonne hielten es mehrere hundert Besucher stundenlang aus und erwarteten die Ergebnisse des spannenden Wettkampfs. Johannes May holte mit 29 Punkten ebenso viele Zähler wie der Erstplatzierte, lediglich die Feinwertung verhinderte, dass der Straberger neuer Diözesanprinz wurde. Gleichwohl qualifizierte sich Johannes May damit für die Teilnahme am Bundesjungschützentag, der am 20. Oktober in Lövenich abgehalten wird.