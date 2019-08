Neue Wohnform in Dormagen : Erste „Junge Pflege“ im Rhein-Kreis

Hackenbroich Das Malteserstift St. Katharina in Hackenbroich bietet als erste Einrichtung im Rhein-Kreis Neuss Junges Wohnen an. Zehn Appartements stehen zur Verfügung; im gleichen Neubau gibt es auch elf Wohnungen für Senioren.

Ein paar Meter entfernt beginnen die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Neubaus am Malteserstift St. Katharina. Gespannt verfolgt Marianne Schulpin die Zeremonie. Die 55-Jährige kann es kaum erwarten, bis auch sie in den Neubau einziehen kann. Dazu fehlen noch ein paar Formalitäten. „Ich freue mich auf meine neue Selbständigkeit“, sagt sie. Seit acht Jahren wohnt sie in St. Katharina. In dem vierstöckigen Gebäude sind 21 barrierefreie Wohnungen entstanden. Zum einen für Senioren, zum anderen für Jüngere. Und das ist neu im Rhein-Kreis Neuss: Zum ersten Mal gibt es Wohnraum für junge pflegebedüftige Menschen. Sie leben selbstbestimmt, können aber Hilfestellungen und Serviceangebote annehmen. Der Neubau wurde nach neunmonatiger Bauzeit für 2,7 Millionen Euro errichtet.

Die Besonderheit betonte am Mittwoch auch Verena Hölken, Geschäftsführerin für den Bereich Medizin und Pflege der Malteser Deutschland, nach der Heiligen Messe im Garten der Einrichtung, gehalten von Pfarrer Raya: „Wir freuen uns sehr, im Haus Johannes sowohl jungen als auch älteren Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.“ Vor allem mit der ambulanten Wohnform Junges Wohnen gehen die Malteser in Dormagen einen neuen Weg: Junge pflegebedürftige Menschen wohnen in Appartements eigenständig und kommen in Kontakt zu Menschen in ähnlicher Lebenssituation. Das Spektrum kann dabei reichen von der jungen Frau mit einer Angststörung bis hin zum Mann Mitte 40, der nach einem Verkehrsunfall ein neues Lebensumfeld benötigt. Die Mitarbeiter der Einrichtung unterstützen sie dabei, ihren Alltag und ihr Sozialleben abwechslungsreich zu gestalten.