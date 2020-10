Tischtennis : Damen des TV Voerde erkämpfen sich einen 7:5-Erfolg

Die Herren von GW Flüren stehen auf dem letzten Platz in der Verbandsliga (Symbolbild). Foto: Pixabay

Niederrhein Der NRW-Ligist schlägt den FTV Düsseldorf erst auf der Zielgeraden. Die Herren von GW Flüren kassieren in der Verbandsliga eine knappe 5:7-Niederlage.

Im Mittelpunkt des Spieltages in den oberen Tischtennis-Ligen stand das Nachbarschaftsduell in der Herren-Landesliga, das Aufsteiger MTV Rheinwacht Dinslaken mit 8:4 gegen den TV Voerde für sich entschied. Die Voerder Damen haben in der NRW-Liga nach dem 7:5 gegen FTV Düsseldorf den Anschluss ans obere Tabellendrittel gefunden, während die Herren von GW Flüren nach dem 5:7 gegen den TV Borken Schlusslicht der Verbandsliga sind. Auch Landesligist Weseler TV wartet nach dem 5:7 beim TTC Homberg weiter auf den ersten Saisonsieg.