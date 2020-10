Handball : TV Aldekerk besiegt seinen Angstgegner

Kerken Der Regionalligist gewinnt das Heimspiel gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken mit 34:29. Den Grundstein zum Erfolg legt der Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit. Auch ATV-Torwart Paul Keutmann erzielt einen Treffer.

Der Handball-Regionalligist TV Aldekerk hat nach dem erfolgreichen Spiel beim OSC Rheinhausen seinen Aufwärtstrend bestätigt. Vor heimischer Kulisse gewann das Team von Trainer Nils Wallrath gegen den Angstgegner MTV Rheinwacht Dinslaken souverän mit 34:29 (17:13). Der ATV erwischte einen optimalen Start und lag nach fünf Minuten und zwei erfolgreich abgeschlossenen Tempogegenstößen durch Thomas Plhak und Robin Appelhans, einem abgewehrten Strafwurf und einem weiteren Treffer von Daniel Zwarg mit 3:0 vorne. Die Gäste fanden aber überraschend schnell ins Spiel. Ungewöhnlich früh legte Nils Wallrath nach elf Minuten beim Stand von 7:7 zum ersten Mal die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch und meldete dringenden Redebedarf an. „Mir hat das Abwehrverhalten überhaupt nicht gefallen. Da wurde zu wenig gearbeitet“, so Wallrath.

Diese starke Phase der Aldekerker legte MTV-Trainer Boris Lietz als eine Traumtänzerei seiner Abwehrreihe aus, die er in dieser Form nicht akzeptieren könne. Ihm war es ein Rätsel, wie seine Mannschaft in dieser Phase so wegbrechen konnte. Unkonzentriertheiten in der letzten Minute vor dem Halbzeitpfiff ließ den Vorsprung auf 17:13 schmelzen.