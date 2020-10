Eishockey : NEV eröffnet die Saison und feiert Jubiläum

Neuss Am Samstag empfängt der Neusser EV die Füchse aus Duisburg zu einem Freundschaftsspiel in der Südpark Eishalle. Anschließend wird noch in bescheidenem Rahmen gefeiert, weil der NEV 25 Jahre alt wird.

In Gestalt der Füchse präsentiert der NEV einen attraktiven Namen, denn die Gäste durchliefen in den vergangenen 15 Jahren sämtliche Profiligen Deutschlands, bis zur höchsten deutschen Spielklasse (DEL).In dieser Saison gehen die Duisburger aber gemeinsam mit dem NEV in der Regionalliga West auf Punktejagd. Die Neusser können mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen, führen sie doch am vergangenen Wochenende zwei Siege ein (4:2 in Troisdorf, 4:5 n.V. in Wiehl). „Die Mannschaft hat gut gespielt, zudem freut es mich für Sebastian Geisler, dass er einen erfolgreichen Einstand auf der Trainerbank gefeiert hat“, sagt Udo Tursas, Vorsitzender des NEV und Co-Trainer der ersten Mannschaft in Personalunion. Eintrittskarten zum Preis von 9 Euro (Vollzahler), 7 Euro (Ermäßigte) und 5 Euro (Kinder und Jugendliche von 7-17 Jahren) können an den Tageskassen erworben werden, die bereits um 17:15 Uhr öffnen. Auch Vorbestellungen sind per E-Mail an gs@neusserev.de möglich.