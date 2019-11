Tischtennis : Damen des TV Voerde kassieren die erste Saison-Niederlage

Niederrhein Der NRW-Ligist verliert mit 5:8 beim TTC Bärbroich. Wichtige Siege feiern der TV Bruckhausen und TV Voerde in der Landesliga der Herren.

Jetzt hat es auch die Damen des TV Voerde erwischt. Nach sieben Siegen in Folge unterlag der Spitzenreiter der Tischtennis-NRW-Liga nach seinem 8:5-Erfolg am Freitag in Holzbüttgen tags darauf beim TTC Bärbroich mit 5:8. Positiv überraschten beide Herren-Landesligisten. Der TV Voerde besiegte den TTC Homberg mit 9:7, während der TV Bruckhausen sich mit 9:5 gegen den TV Mehrhoog durchsetzte.