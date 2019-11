Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken II hat beim 33:17-Sieg keine Probleme

Dinslaken Der Landesligist setzt sich in der Gruppe drei klar gegen den SV Schermbeck durch. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II gewinnt mit 26:25 gegen den TV Issum. In der Gruppe eins ist der MTV Rheinwacht Dinslaken III chancenlos und verliert mit 18:32.

Gerade mal eine Viertelstunde war gespielt, da führte der Landesligist MTV Rheinwacht Dinslaken II in der Gruppe drei gegen den SV Schermbeck bereits mit acht Toren (12:4). Und das setzte sich zumindest in der ersten Halbzeit fort, ehe der Gastgeber am Ende deutlich mit 33:17 (18:5) gewonnen hatte. Das führte MTV-Trainer Jörg Schwarz vor allem auf die starke Deckungsleistung seiner Mannschaft zurück. „Zudem hat Marten Sprehn eine überragende Leistung gezeigt“, lobte der Coach seinen Torhüter. Nach der Pause ließ es der MTV dann etwas ruhiger angehen, so dass sich das Endergebnis für die Gäste noch in Grenzen hielt.