EM-Qualifikation : Sarah Voss turnt bei der Heim-EM in München

Kopfüber: Sarah Voss bei ihrer Kür auf dem Schwebebalken. Im August tritt die 22-Jährige bei der Heim-EM an. Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen Die Deutsche Meisterin im Mehrkampf aus Dormagen löst in Frankfurt die Fahrkarte für die European Championships. Ihr Ziel ist das Finale.

Läuft bei Sarah Voss! Ende Juni dominierte die Turnerin aus Rheinfeld die im Rahmen des Multisportevents „Die Finals – Berlin 2022“ ausgetragenen Deutschen Meisterschaften mit Gold im Mehrkampf und im Sprung sowie Silber am Schwebebalken und am Boden. Dabei, stellte die 22-Jährige lächelnd fest, „habe ich noch gar nicht alles ausgepackt.“ So ganz nebenbei gewann die an der SRH Fernhochschule in Riedlingen für die Fächer Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Management eingeschriebene Studentin dabei vor Kim Bui (MTV Stuttgart) auch die erste Qualifikation für die European Championships in München (11. bis 21. August).

Dass sie bei der Heim-EM zum deutschen Team gehören würde, war spätestens da klar, doch seit dem Wochenende hat sie endgültig Gewissheit. Unter Berücksichtigung der zweiten und letzten Qualifikationsrunde am Dienstag im Frankfurter Leistungszentrum nominierte der Lenkungsstab des Deutschen Turner-Bundes (DTB) auf Vorschlag von Cheftrainer Gerben Wiersma neben ihr und Kim Bui auch Emma Malewski (TuS Chemnitz-Altendorf), Pauline Schäfer-Betz (KTV Chemnitz) und Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart). Den Auftrag lieferte der Niederländer, der nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 die als Verantwortliche für den Olympischen Leistungssport ins DTB-Präsidium aufgerückte Frauen-Bundestrainerin und ebenfalls aus Dormagen stammende Ulla Koch abgelöst hatte, gleich mit: „Unser Fokus liegt darauf, in München mit dem Team ins Finale einzuziehen und uns dort vor heimischem Publikum gut zu präsentieren.“

Info Zahlen & Fakten zur Heim-EM in München Datum 11. bis 21. August 2022 Austragungsort Olympiahalle München Athletinnen und Athleten 307 Nationen 36 Medaillenentscheidungen bei Männern und Frauen 14 (Mehrkampf, Sprung, Barren, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden, Pauschenpferd, Ringe, Reck, Teamwettbewerb) Einzeltickets 20 bis 90 Euro

In Frankfurt hatte sich Kim Bui im Mehrkampf mit 51,400 Punkten vor der erst 17-jährigen Emma Malewski (50,250) und Sarah Voss (49,850) durchgesetzt. Auf Rang vier landete Lea Quaas mit 49,200 Punkten, gefolgt von Anna-Lena König (47,300) – beide werden das Team als Reserve-Turnerinnen während der kompletten Vorbereitung begleiten. Lona Häcker kam auf 44,500 Punkten. Den Tageshöchstwert markierte Elisabeth Seitz am Stufenbarren mit 13,950 Punkten. Die Stuttgarterin konzentriert sich mit Blick auf die Europameisterschaften auf die beiden Geräte Stufenbarren und Sprung und trat daher wie verabredet nicht im Mehrkampf an, freut sich aber wie Bolle auf den Auftritt vor heimischem Publikum: „Ich kann es kaum erwarten. Wir bilden ein klasse Team!“

Pauline Schäfer-Betz, aktuelle Vizeweltmeisterin am Balken, hatte in der vergangenen Woche im Training eine Blessur am rechten Fuß zugezogen und musste daher aussetzen. Wiersmas Resümee: „Wir haben ein sehr erfahrenes Team und ich bin sehr glücklich, dass wir die Olympia-Mannschaft aus Tokio sowie Emma Malewski dabeihaben. Das ist für mich wirklich gut, denn erfahrene Athleten und junge Energie sind ein Qualitätsmerkmal.“ Ursprünglich hatte der Bundestrainer auch noch die zu Beginn des Jahres an den Bundesstützpunkt Köln gewechselte Chemnitzerin Sophie Scheder auf dem Schirm gehabt. Doch die ohnehin immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfene Olympia-Dritte am Schwebebalken von 2016 verletzte sich bereits am zweiten Gerät (Stufenbarren) beim Bückumschwung mit halber Drehung in den Handstand am Ellenbogen und musste aufgeben.