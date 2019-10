Tischtennis : Voerder Damen schütteln den ersten Verfolger ab

Niederrhein Der TV Dellbrück kann den NRW-Ligisten nicht stoppen. Die Landesliga-Herren des TV Bruckhausen verlieren mit 2:9.

Ohne den verletzten Frank Schupp stand der TV Bruckhausen bei GW Flüren auf verlorenem Posten. „Die Flürener sind schon eine der stärksten Mannschaften der Liga“, sagte TVB-Spitzenspieler Michael Kucharski. „Vielleicht wäre der eine oder andere Punkt noch drin gewesen, doch das Ergebnis geht schon in Ordnung“, so Kucharski, der an der Seite von Matthias Durczak zu Beginn sein Doppel gewann. Den zweiten Ehrenpunkt sicherte Thomas Rogon nach einem Fünfsatz-Match.

Herren Bezirksliga Immer besser in Schwung kommt der MTV Rheinwacht Dinslaken, der am Samstag durch einen 9:2-Erfolg über die dritte Mannschaft des TTV Rees-Groin den zweiten Tabellenplatz festigte und durchaus Chancen auf den Wiederaufstieg in die Landesliga besitzt. Spieler und Mannschaftssprecher Gerd Joschko analysierte ganz nüchtern: „Wir waren Favorit in diesem Spiel und sind dieser Rolle auch voll gerecht geworden. So darf es nach der Herbstpause für uns weitergehen.“ Schon nach den Doppeln, die durch Rach/van Staa, Holtkamp/Hayajneh und Grunwald/Joschko alle drei an den Gastgeber gegangen waren, war eine Vorentscheidung gefallen. Danach besserten auch Markus Rach (2), Philip van Staa, Sascha Holtkamp, Marc Grunwald und Gerd Joschko noch ihre Einzelbilanz auf. In einem Nachholspiel unter der Woche hatten sich die Dinslakener bereits ebenfalls mit 9:2 gegen den TTC Osterfeld durchgesetzt.