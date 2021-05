Paragraf 218 : Proteste gegen umstrittenes Abtreibungsgesetz in über 40 Städten

Köln/Berlin In mehr als 40 Städten bundesweit ist am Samstag gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen protestiert worden. Darunter auch Aachen, Wuppertal und Münster.

Anlass war das 150-jährige Bestehen des umstrittenen Paragrafen 218, der seit 1871 Abtreibungen unter Strafe stellt und in modifizierter Form bis heute Gültigkeit hat. In Berlin bildeten etwa 300 Demonstrantinnen und Demonstranten eine Menschenkette um den Reichstag und forderten die Abschaffung des Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch.

Menschenketten gab es nach Angaben des bundesweiten Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung auch in Köln auf dem Neumarkt, wo mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Einladung des „Aktionsbündnisses Weg mit §218“ sichere und kostenfreie Schwangerschaftsabbrüche sowie kostenfreie Verhütungsmittel forderten. Auch in Aachen, Wuppertal, Münster und Koblenz gingen Menschen auf die Straße sowie in Hamburg, München, Würzburg, Augsburg, Passau, Offenbach, Landshut, Frankfurt am Main, Kassel, Magdeburg, Heidelberg, Darmstadt, Flensburg und Karlsruhe. In Aachen, Dortmund, Cottbus, Koblenz und Mainz wurden Kleiderbügel in der Stadt verteilt.