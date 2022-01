Mahnwache vor dem Alten Rathaus : Grevenbroicher setzen „Zeichen für Vernunft“

Grevenbroich Rund 150 Menschen versammelten sich am Montag auf dem Marktplatz und gedachten der Corona-Opfer. Die Fraktionschefs legten einen Blumenstrauß nieder. Die Zahl der „Spaziergänger“ war zur selben Zeit verschwindend gering.

Was derzeit in Grevenbroich und an vielen Orten in Deutschland passiere, sei zum Teil eine Verhöhnung des demokratischen Rechtsstaates, sagte Klaus Krützen in seiner Ansprache. Wer Demonstrationen organisiere, ohne sie anzumelden, provoziere nicht nur, „sondern handelt schlicht nicht im Sinne der Väter und Mütter des Grundgesetzes“, betonte der Bürgermeister.