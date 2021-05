Psychisch erkrankter 36-Jähriger : Mann randaliert in Warstein mit Schwert auf dem Rücken

Warstein Ein 36 Jahre alter Mann in Warstein wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er war laut schreiend und mit Messer und Schwert bewaffnet auf einem Sportplatz herumgelaufen.

Ein randalierender Mann ist in Warstein mit einem Messer und einem Schwert auf dem Rücken herumgelaufen und von Spezialeinsatzkräften festgenommen worden. Der 36 Jahre alte Mann sei laut schreiend auf einem Sportplatz unterwegs gewesen und habe gegen ein abgestelltes Wohnmobil getreten, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten und das Schwert auf dem Rücken getragen. Er versteckte sich demnach in Büschen, als Beamte ihn fassen wollten.