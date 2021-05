A43 bei Herne : Belastungstest auf maroder Autobahnbrücke gestartet

Herne Die A43 ist an diesem Wochenende für einen Belastungstest gesperrt. Seit Samstagvormittag überprüfen Experten der zuständigen Autobahn-Gesellschaft dort ein marodes Brückenbauwerk auf seine Belastbarkeit.

Um ein genaues Bild vom Zustand der Brücke zu bekommen, findet unter kontrollierten Bedingungen die Belastungsprobe statt. Dazu wurden am Samstag mit Kies beladene Lastwagen auf die Brücke gerollt und an verschiedenen Positionen platziert. In den Wochen zuvor angebrachte Sensoren sammeln Daten und können die kleinsten Abweichungen in einem Modell darstellen.