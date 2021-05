Niedrigste Inzidenz in NRW : In Münster öffnet die Gastronomie

Münster Münster konnte über weite Teile der Pandemie eine vergleichsweise niedrige Sieben-Tage-Inzidenz bewahren. Nun bereitet sich die Stadt auf die Öffnung der Außengastronomie vor.

Münster bereitet sich auf die Öffnung der Außengastronomie an diesem Wochenende vor. Oberbürgermeister Markus Lewe sprach am Freitag im WDR-Radio von einem wichtigen Schritt in die richtige Richtung. „Ich gehe davon aus, dass wir mit der Außengastronomie anfangen werden“, sagte der CDU-Politiker. Münster hat nach jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) die niedrigste Corona-Neuinfektionsrate in ganz Nordrhein-Westfalen.