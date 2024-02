„Große Angst“ So erlebten Schüler den Messer-Angriff an Wuppertaler Gymnasium

Bei einer Gewalttat an einem Gymnasium in Wuppertal hat mutmaßlich ein 17 Jahre alter Angreifer mehrere Mitschüler mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige - nach Angaben aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium offenbar ein Schüler der Einrichtung - wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Auch er selbst sei verletzt. Die Tat geschah mitten im laufenden Schulbetrieb am Donnerstag. Mindestens zwei Schüler seien bei dem Messerangriff schwer verletzt worden, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Düsseldorfer Polizei sprach von insgesamt vier Verletzten, ohne auf die Schwere der Verletzungen näher einzugehen. Was über die Tat bislang bekannt ist, lesen Sie hier.