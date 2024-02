Angriff in Duisburg Zwei Kinder mit Messer attackiert – 21-Jähriger festgenommen

Ein Mann steht neben dem Flatterband, das den Tatort auf der Dahlstraße in Marxloh absperrt. Er habe gehört, dass hier zwei Kinder verletzt worden sind, erzählt er. Ob das denn stimmt, fragt er den Polizeibeamten hinter der Absperrung. Keine Auskunft. Immer wieder sammeln sich am Mittwochnachmittag kleine Gruppen neben dem abgesperrten Stück Straße, da, wo Beamte der Spurensicherung gelbe Kreise um kleine Blutflecken ziehen und Fotos von Spuren auf dem Asphalt machen. „Wie geht es den Kindern?“, will eine Frau wissen. Keine Auskunft.