Per Haftbefehl gesucht Mann springt auf Flucht vor Polizei in den Fluss Möhne

Warstein-Belecke · Ein mit Haftbefehl gesuchter 44-Jähriger ist am Freitagabend in Warstein vor der Polizei geflüchtet und in den Fluss Möhne gesprungen. Dort verliert sich seine Spur.

06.04.2024 , 10:53 Uhr

Polizeibeamte hatten den Mann im Warsteiner Ortsteil Belecke im Kreis Soest kontrollieren wollen und festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Plötzlich habe der 44-Jährige ein Messer gezogen und die Polizisten bedroht, hieß es. Dann flüchtete er in ein angrenzendes Haus, trat dort die Tür einer Arztpraxis ein und sprang aus dem Fenster über ein Vordach wieder nach draußen. Danach lief er über angrenzende Bahngleise und sprang in die dahinter fließende Möhne. Die Polizei setzte bei der Fahndung einen Hubschrauber ein. Der Mann wurde jedoch zunächst nicht gefunden.

