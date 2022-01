Pfarrer-Paar in Krefeld ins Amt eingeführt : Besondere Station im Vikariat - Neue Pfarrer eingeführt

Pfarrer Tillmann Böhme und Pfarrerin Silke Arendsen wurden in der alten Kirche in ihre Ämter eingeführt. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Tillmann Böhme hat in Hillbrow, einem der gefährlichsten Viertel von Johannesburg, als Vikar gearbeitet. Jetzt wird er Pfarrer der Kirchengemeinde Alt-Krefeld.

(vo) Krefeld hat zwei neue Pfarrer, die ein Paar sind, ohne Ehepaar zu sein und am Wochenende mit einem Gottesdienst in der Alten Kirche feierlich in ihr Amt eingeführt wurden: Tillmann Böhme (50) wird Pfarrer der Kirchengemeinde Alt-Krefeld, die Lindental, Forstwald und Alt-Krefeld umfasst. Pfarrerin Silke Arendsen (41) wird ihren Dienst in der Pfarrstelle für Krankenhausseelsorge des Kirchenkreises Krefeld-Viersen im Helios Klinikum in Krefeld versehen. Beide wechselten aus Koblenz an den Niederrhein. Arendsen ist seit August als Krankenhausseelsorgerin im Helios Klinikum tätig. „Kirche ist mehr als die Ortsgemeinde“, betonte Superintendentin Barbara Schwahn, die den Gottesdienst leitete. Das Pfarrerpaar, das im Elternhaus nicht christlich sozialisiert sei, habe auch eine Affinität für Menschen, die nicht in Gemeinde aufgewachsen seien. „Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, die unterschiedlichsten Menschen anzusprechen und auf eine Weggemeinschaft mitzunehmen“, sagte Schwahn.

Pfarrer Tillmann Böhme (50) war 16 Jahre Pfarrer in Koblenz-Lützel. Geboren und aufgewachsen ist er in Bonn, studiert hat er in Hochburgen der evangelischen Theologie, in Bonn und Tübingen. Ungewöhnliche Station in seinem Lebenslauf: Er hat ein Sondervikariat im Stadtteil Hillbrow in Johannesburg in Südafrika absolviert. Der Stadtteil ist berüchtigt für Armut, Gewalt und Verbrechen; es gib dort eine evangelische Gemeinde rund um die 1912 gebaute Kirche, in der exzellente Sozialarbeit geleistet wird.

Pfarrerin Silke Arendsen studiert in Wuppertal, Greifswald, Mainz und Marburg; ihr Vikariat absolviert sie in Bad Kreuznach. Bevor sie Pfarrerin in Aachen, Saarbrücken und Koblenz wurde, war sie Referentin für die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge.