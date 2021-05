Illegale Feier in Windeck : Gäste mit Armbrust bedroht - zwei Polizisten bei Einsatz verletzt

Illegale Feier in Windeck

Windeck Die Polizei war zu einer illegalen Party im Rhein-Sieg-Kreis gerufen worden, weil dort ein Streit eskalierte. Zwei Polizisten wurden von Gästen angegriffen, die eine alkoholisierte 18-Jährige befreien wollten.

Bei einem Streit auf einer illegalen Party in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis sind Gäste mit einer Armbrust bedroht worden. 10 bis 20 Teilnehmer seien involviert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach wurden Beamte in der Nacht zu Sonntag zu der Feier gerufen, weil die Auseinandersetzung eskalierte. Vor Ort schrieben sie dann mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Details zum Streit und den Beteiligten waren zunächst unklar.