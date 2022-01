Mahnwache an der Aloysiuskapelle in Opladen : Kirche initiiert Protest gegen rechte Parolen

Mahnwache an der Aloysiuskapelle in Opladen

Leverkusen Rund 150 Menschen, darunter auch Leverkusener Politiker, nahmen an einer Mahnwache teil, die die evangelische Kirchengemeinde zeitgleich zu einem weiteren Protestzug von Corona-Gegnern und Rechten organisiert hatte. Laut Polizei blieb es friedlich. Sie leitete aber drei Strafverfahren wegen Verdacht des Betruges ein.

Patrick ist 30, seine Freundin Pia ist 28 Jahre. Am Samstag haben sich die Leipziger hinter dem Leverkusener Rechtsextremisten Markus Beisicht eingereiht, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Als sie auf dem Weg nach Wiesdorf an der Aloysius-Kapelle in Opladen vorbeikommen, wundern sie sich, dass sie von Gegendemonstranten als „Nazis“ beschimpft werden. Erst nachdem sie mit Keneth Dietrich (Linke) ins Gespräch gekommen sind, geht dem jungen Paar offenbar ein Licht auf. Nein, mit rechtsextremen Tendenzen wollen sie nichts zu tun haben. Dazu passt die Tafel eines Gegendemonstranten, auf der zu lesen ist: „Warum läufst du Nazis nach?“