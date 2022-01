Kunst in Nettetal : „Masters of the Universerse“ an der Hochstraße

Inhaberin Kahtrin Tölle (r.) und Sabine Monz vom Stadtmarketing vor der Grafitti-Wand des Berliners Gino Fuchs im neuen Studio. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal An der Hochstraße in Lobberich hat jetzt das Tattoo-Studio „Art Faktors“ eröffnet. Model Kathrin Tölle aus Mönchengladbach hat sich jetzt in Nettetal selbstständig gemacht.

(hb) Seit Anfang Januar hat Lobberich eine Attraktion mehr: In einem leer stehenden Ladenlokal an der Hochstraße hat die bekannte Tattoostudio-Kette „Art Faktors“ eine neue Filiale eröffnet. „Art Faktors“ betreibt Filialen in zehn deutschen Städten, darunter Essen, Bremen und Münster. Geschäftsführerin beziehungsweise alleinige Inhaberin ist die gebürtige Göttingerin Kathrin Tölle, die sich in der Tattoo-Szene bereits als gefragtes Model einen Namen als „Makani Terror“ machte. Sie überzeugt mit ihrem fundierten Fachwissen und ist als eines der ersten Tattoomodels Deutschlands schon 20 Jahre tatkräftig in diesem Business mit dabei.

Das Ladenlokal an der Hochstraße 39 ist für das Model, das in Mönchengladbach wohnt, ein Glücksfall: Es bietet ausreichend Platz für sechs Kunden gleichzeitig sowie für die internationalen Tattoo-Künstler, die von nun an regelmäßig Station in Nettetal machen. Das Konzept basiert darauf, dass abwechselnd namhafte Künstler eingeladen werden und als Gast-Tätowierer in Lobberich aktiv sind. Da jeder Künstler seinen eigenen Stil besitzt, punktet das Konzept vor allem durch Variation und Vielseitigkeit. Neben Tätowierungen werden bei „Art Faktors“ auch Piercings angeboten.

„Mir ist es besonders wichtig, dass bei Art Faktors Kunst und Qualität einen hohen Stellenwert haben. Ich lege sehr viel Wert auf Hygiene und ein ansprechendes Mobiliar, so dass man sich hier einfach wohl fühlt“, schwärmt Kathrin Tölle mit Blick auf die von Gino Fuchs, einem Gast-Tätowierer aus Berlin, gestaltete „Masters of the Universe“-Graffiti-Wand im Studio. „Ich bin sehr froh, dass ich durch die Kooperation mit der Stadt Nettetal hier in Lobberich mein eigenes Studio eröffnen konnte“. Die Stadt freut sich, ein weiteres Projekt des „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ des Landes-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung umsetzen zu können, so Sabine Monz, zuständig für das Stadtmarketing bei der Stadt Nettetal.

(hb)