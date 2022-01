Markt kommt nur langsam in Fahrt : Schwaches Jahr bei Investments in Immobilien

Düsseldorf Noch weniger als im ersten Pandemie-Jahr haben Investoren auf Immobilien in Düsseldorf gesetzt. Eine Erholung am Markt könnte jedoch in Sicht sein.

Hoffnung ergibt sich in den Jahresberichten vor allem aus dem letzten Quartal des vergangenen Jahres, da es deutlich am stärksten abschnitt. Savills kommt für Düsseldorf auf 919 Millionen Euro. Georg Hölz, Head of Investment Düsseldorf bei CBRE, sagt: „Die Jahresendrallye zeigte deutlich, dass eine Erholung am Markt in Sicht ist.“ Laut Marcel Abel, Geschäftsführender Direktor bei JLL, müsse der Markt nun zeigen, ob sich daraus ein Trend etablieren lasse. „Entscheidend wird dabei sein, wie das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Taxonomie den Markt beeinflussen. Eigentümer mit nicht ESG-konformen Objekten stehen nun vor der Frage: Selbst sanieren oder verkaufen?“ Angelo Augenbroe, Head of Capital Markets in Düsseldorf bei Cushman & Wakefield, nimmt ebenfalls einen deutlich stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeitskriterien wahr: „Insbesondere institutionelle Investoren geraten zunehmend unter Druck, passende Investments zu akquirieren.“ Der Fokus richtet sich dabei auf hochwertige Büroinvestments in sehr guten und etablierten Lagen.“ In der Landeshauptstadt gilt das in erster Linie für die Innenstadt.