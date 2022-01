Autobahn-Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid : Planungen für Ersatzbau der maroden A45-Brücke sind angelaufen

Düsseldorf Die Autobahn-Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid auf der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse A45 wird abgerissen. Akteure von Bund, Land NRW und betroffenen Kommunen beraten über einen schnellstmöglichen Ersatz und die Entlastung der Region.

Für die marode Talbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid sind bereits Planungen der Autobahn GmbH für einen Ersatzbau angelaufen. Das teilte NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) in einem Bericht für die Sitzung des Verkehrsausschusses im Düsseldorfer Landtag am Mittwoch mit.

Schon vor Weihnachten habe es Abstimmungen mit den Naturschutzbehörden gegeben. Am kommenden Freitag werde ein Kreis auf Leitungsebene von Bundes- und Landesverkehrsministerium sowie der Autobahn GmbH beraten, wie ein Ersatzbau schnellstmöglich umgesetzt werden könne. Alle Möglichkeiten zur Beschleunigung müssten genutzt werden, schreibt Brandes in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht.