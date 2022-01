Fahrzeug hat sich überschlagen : Fünf Sicherheitsmitarbeiter im Tagebau Garzweiler verunglückt

Jüchen/Neuss Ein Fahrzeug mit Sicherheitsmitarbeitern ist am Montag auf dem Gelände des Tagebaus Garzweiler vom Weg abgekommen und hat sich überschlagen – alle fünf Insassen wurden verletzt.

Auf dem Gelände des Tagebaus Garzweiler ist am Montag ein Fahrzeug mit Sicherheitsmitarbeitern verunglückt. Alle fünf Insassen seien verletzt worden, drei davon schwer, sagte ein Sprecher der zuständigen Bergbaubehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg in Dortmund. Sie seien per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.